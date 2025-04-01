"Надо же включать свои мозги". Футбольный эксперт удивлен действиями команды УПЛ, которой остро необходимы очки

С каждым туром борьба в УПЛ становится все ожесточеннее. В нынешнем чемпионате градус напряжения повышается из тура в тур, причем на всех ступенях турнирной таблицы. Если вести речь о споре за медали, то пожалуй мало кто надеялся, что "Александрия" будет выглядеть настолько уверенно и стабильно, что за восемь туров до завершения сезона-2024/25 будет плотно дышать в спину лидеру, киевскому "Динамо". Неожиданностью стало и постепенное перевоплощение откровенного аутсайдера, "Ингульца", который вдруг спохватился и стал добывать очки, покинув последнее место в таблице. Впрочем, не только эти особенности отдельно взятых команд обращают на себя внимание. В 22-м туре было немало интересного, о чем с корреспондентом UA-Футбол охотно поделилась одна из знаковых фигур нашего футбола, бывший нападающий запорожского "Металлурга", одесского "Черноморца", винницкой "Нивы" и полтавской "Ворсклы" Иван Шарий.

- Ничья в поединке между "Ингульцом" и "Вересом" какой из этих команд больше выгодна?

- Однозначно: "Ингульцу". После этого матча у команды из Петрово стало 16 пунктов в активе и она уже покинула последнюю строчку в турнирной таблице. Все же подопечные Василия Кобина играли против "Вереса" - а это неплохая команда. Ровенчане умеют играть и против ведущих клубов из числа лидеров украинского футбола. Так что эта ничья определенно идет в актив петровчанам. Чего не скажешь о "Вересе", для которого это потеря.

- В игре двух амбициозных клубов, ЛНЗ и "Полесья", все решил единственный мяч, забитый житомирской командой. Как считаете, насколько заслуженной является эта победа?

- Эта игра в целом была равной. Но если брать игровые моменты, то "Полесье" немного превосходило ЛНЗ в создании моментов. Если же анализировать этот матч, то я считаю, что игра была ничейной. А гол ... Нужно тщательно смотреть тот эпизод, ведь по моему мнению, со стороны житомирцев было нарушение правил против вратаря ЛНЗ. Его толкнули во вратарской площадке, а это ничто иное, как нарушение. Но взятие ворот почему-то было засчитано. Не знаю, что там смотрят арбитры по VAR, но правила для всех одни. Поэтому повторюсь: если голкипера толкают (особенно во вратарской площадке), то это уже действия не по правилам. Впрочем, представителям футбольной Фемиды, наверное, виднее. Ничего больше не могу сказать по этому поводу.

- В прошлом туре каждый из представителей ведущей тройки - "Динамо", "Александрия" и "Шахтер" дружно одержали победы над "Рухом", "Левым берегом" и "Оболонью" соответственно. Кому из них выигрыш дался тяжелее всего?

- Считаю, что "Александрии", которая победила "Левый берег" в гостях со счетом 1:0. Для "горожан" эта игра была очень тяжелой, но за счет игровой дисциплины и порядка, которые присущи Руслану Ротаню в работе с этой командой, им удалось добиться желаемого. А еще отметил бы исполнителей "Александрии". Они по своему уровню не намного выше соперника, но все же имеют больший опыт. За счет этого они и победили. Что касается "Левого берега", то это самобытная команда. Ребята, которые защищают ее цвета, звезд с неба хоть и не хватают, однако отличаются сплоченностью. У подопечных Виталия Первака дружный коллектив, который показал, как он умеет сражаться на футбольном поле. Причем, в играх с лидерами "аисты" делают это не впервые.

- Как думаете, способна ли александрийская команда нарушить гегемонию "Динамо" и "Шахтера" относительно чемпионства?

- Насчет чемпионства ничего не могу сказать. От лидера чемпионата, "Динамо", александрийцев отделяет всего четыре очка и вроде бы шансы есть. По чемпионству будет трудновато, а вот по сохранению второй позиции, я думаю, "Александрия" еще попортит нервы "Шахтеру". На сегодняшний день между этими командами существует шестиочковая разница, поэтому предполагаю, что борьба будет продолжаться и дальше. Не удивлюсь, если "Шахтер" может даже не справиться со вторым местом. А вот что касается первого, то его, как по мне, должны удержать динамовцы. Начиная со второго круга они хоть стали выглядеть стабильнее.

- Похоже, что второй приход в вашу родную "Ворсклу" в качестве главного тренера Юрия Максимова пока не позволяет полтавской команде чувствовать себя в безопасности. Серия из шести безвыигрышных матчей, в которых было добыто лишь два очка, привела к ухудшению турнирных позиций.

- Да, действительно, "Ворскла" было притормозила. Ничья с киевским "Динамо" и победа над "Рухом", казалось бы, должны были свидетельствовать, что полтавчане нашли свою игру и смогут набирать очки и в дальнейшем. Однако не так случилось, как думалось. В Полтаву приехал "Кривбасс" - и победил "Ворсклу". Лучше для полтавской команды было бы, если хотя бы вничью сыграли. А так придется снова прилагать максимум усилий, чтобы выкарабкаться из зоны выживания. Борьба между командами, которые занимают места с 12-го по 16-е, ожидается очень и очень ожесточенная.

- Другая команда, в которой вы провели более пяти лет - "Черноморец" оказалась в критическом положении, постепенно скатившись на последнее место в турнирной таблице. Какие впечатления у вас остались после поражения "моряков" во Львове от "Карпат" 0:4, которое произошло при новом рулевом Александре Кучере?

- Мне очень обидно за "Черноморец" и Одессу. Город, который имеет команду с такими традициями - и чтобы оказаться на самом дне турнирной таблицы... Если говорить о матче во Львове, то "моряки" начали игру вроде бы неплохо. Они создали несколько голевых моментов, после которых могли выйти вперед. А потом были два одиннадцатиметровых в ворота "Черноморца" в конце первого тайма. Я не знаю, чем думают футболисты на поле - надо же включать мозги! Нужно ли было Рудько бежать аж на угол штрафной, чтобы снести там соперника, а Арсичу "клюнуть" сзади по ноге игрока "Карпат"? Для чего? Трудно понять. Если была жажда борьбы, то это нужно делать с холодной головой, а не с горячей. Как следствие - два пенальти и 0:2. После этого игра фактически завершилась, хотя было забито еще два мяча. А могли гости и еще "глотнуть". Обидно за "Черноморец".

- Победу "Колоса" над "Зарей" к неожиданностям тура отнесете?

- Я посмотрел игру и могу сказать, что "Колос" был на голову сильнее "Зари". Коваливцы выглядели достойно. В этой команде играющие люди. Сейчас Руслан Костышин их немного встряхнул - и сразу же все наладилось. С луганчанами "Колос" играл достаточно уверенно, продемонстрировав хороший футбол. Поэтому я не считаю, что это неожиданность. Все было вполне логично и закономерно, по игре.

- Могло ли сказаться на игре "Зари" удаление в первом тайме словенца Жана Тронтеля?

- Если команды примерно одинаковы по своему уровню, то в случае удаления футболиста это, конечно же, влияет на игру. Так было и в этом поединке.