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Черноморец перевел легионера в юношескую команду - СМИ

Премьер-лига

Права на игрока принадлежат "Шахтеру"

Черноморец перевел легионера в юношескую команду - СМИ

Чорноморець

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Таджикский полузащитник "Черноморца" Хусрав Тоиров был переведен в команду U-19, сообщает Sport.ua.

20-летний футболист, права на которого принадлежат донецкому "Шахтеру", успел сыграть в весенней части нынешнего чемпионата лишь два матча – с "Левым Берегом" и "Полесьем", в каждом из которых он выходил на замену во втором тайме.

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До перехода в "Черноморец" этот футболист защищал цвета казахстанского клуба "Атырау". В нем он провел вторую часть сезона-2024, после чего в период зимнего антракта в чемпионате Украины перебрался в одесскую команду.

Кроме Тоирова в нынешней заявке "Черноморца" значатся еще 12 легионеров из разных стран.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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