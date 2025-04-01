Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Черноморец перевел легионера в юношескую команду - СМИ
Права на игрока принадлежат "Шахтеру"
Чорноморець
Таджикский полузащитник "Черноморца" Хусрав Тоиров был переведен в команду U-19, сообщает Sport.ua.
20-летний футболист, права на которого принадлежат донецкому "Шахтеру", успел сыграть в весенней части нынешнего чемпионата лишь два матча – с "Левым Берегом" и "Полесьем", в каждом из которых он выходил на замену во втором тайме.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
До перехода в "Черноморец" этот футболист защищал цвета казахстанского клуба "Атырау". В нем он провел вторую часть сезона-2024, после чего в период зимнего антракта в чемпионате Украины перебрался в одесскую команду.
Кроме Тоирова в нынешней заявке "Черноморца" значатся еще 12 легионеров из разных стран.
Популярное сейчас
- Ротань ответил, верит ли он, что Александрия будет бороться за чемпионство
- Решающий матч для Пономарева, Черноморец может подписать воспитанника Динамо. Главные новости за 31 марта
- Бутко рассказал, как с приходом Кучера изменилась финансовая ситуация в команде
- Шахтер заплатил Ворскле за досрочное возвращение своего игрока
- Расширяет горизонты. Судаков снялся в модной фотосессии для журнала. ФОТО
- Борьба за наследство и опеку: звездный футболист рискует потерять дом и права на детей