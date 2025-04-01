Определились лучшие игрок и тренер 22-го тура УПЛ

Украинская Премьер-Лига вместе с ведущими, экспертами, комментаторами УПЛ ТВ и представителями ведущих спортивных СМИ Украины определили символическую сборную 22-го тура УПЛ, а также лучших игрока и тренера.

Лучшим тренером 22-го тура признали Руслана Костышина, который вернулся к рулю "Колоса" и прервал серию из четырех поражений подряд, выиграв у "Зари" (3:0). В топ-3 тренеров тура также вошли Владислав Лупашко ("Карпаты") и Александр Шовковский ("Динамо").

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А лучшим игроком 22-го тура назвали полузащитника Бруниньо ("Карпаты") - автора хет-трика в ворота "Черноморца" и голевой передачи (4:0). В топ-5 игроков также вошли Виталий Буяльский ("Динамо"), Андрей Цуриков ("Колос"), Кевин ("Шахтер") и Егор Твердохлеб ("Кривбасс").

В общем эксперты упоминали 28 футболистов и 8 тренеров на звание героев 20-го тура, а также 62 кандидата в символическую сборную. Поэтому, кроме 11 футболистов условного стартового состава, был добавлен также условный резерв символической сборной тура: Александр Караваев ("Динамо"), Данил Скорко ("Александрия"), Богдан Слюбик ("Рух"), Владислав Бабогло ("Карпаты"), Артем Шабанов ("Александрия"), Бакари Конате ("Кривбасс"), Жан Педросо ("Карпаты"), Егор Назарина ("Шахтер"), Глейкер Мендоза ("Кривбасс"), Теди Цара ("Александрия"), Даниэль Соса ("Кривбасс").