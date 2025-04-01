Маркевич назвал лучшего игрока Динамо на сегодняшний день

Известный украинский тренер Мирон Маркевич считает полузащитника киевского "Динамо" Виталия Буяльского лучшим футболистом чемпионата Украины по итогам февраля и марта.

"Отмечу Буяльского, он мне всегда импонировал. Это - креативный футболист возле штрафной, который может нестандартно сыграть. У нас мало таких игроков.

Сегодня Буяльский - лучший в "Динамо". Не зря Шовковский делает на него ставку. Виталий может и забить, и отдать. Если бы он в отборе еще лучше себя проявлял, то цены бы ему не было. Почему он в сборной так и не заиграл? Там высокая конкуренция: Зинченко, Судаков, Малиновский", - сказал Маркевич.