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Маркевич назвал лучшего игрока Динамо на сегодняшний день
Отметил ветерана
Getty Images/Global Images Ukraine
Известный украинский тренер Мирон Маркевич считает полузащитника киевского "Динамо" Виталия Буяльского лучшим футболистом чемпионата Украины по итогам февраля и марта.
"Отмечу Буяльского, он мне всегда импонировал. Это - креативный футболист возле штрафной, который может нестандартно сыграть. У нас мало таких игроков.
Сегодня Буяльский - лучший в "Динамо". Не зря Шовковский делает на него ставку. Виталий может и забить, и отдать. Если бы он в отборе еще лучше себя проявлял, то цены бы ему не было. Почему он в сборной так и не заиграл? Там высокая конкуренция: Зинченко, Судаков, Малиновский", - сказал Маркевич.
В текущем сезоне Буяльский сыграл в 30 матчах во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал восемь результативных передач.
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