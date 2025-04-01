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Легионер Кривбасса - о 1:0 с Ворсклой: Мы были заряжены на победу
Фердинард Икенна дебютировал за криворожский клуб
Фото: ФК Кривбас
Нигерийский полузащитник "Кривбасса" Фердинард Икенна прокомментировал выездную победу над полтавской "Ворсклой" (1:0) в 22 туре УПЛ.
- Фердинард, поздравляем с дебютом за "Кривбасс". Поделись эмоциями.
- По моему мнению, сегодня была замечательная игра, настоящая борьба. Мы выходили на поле заряженные на победу. Я счастлив, что сегодня мы заработали три очка. Воздушная тревога? Для меня это не очень влияет на настрой, ведь главное - оставаться сконцентрированным в течение воздушной тревоги.
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- Какие наставления давал тебе Юрий Вернидуб?
- Юрий Вернидуб перед игрой попросил пытаться балансировать защиту, постоянно смотреть вперед и, насколько это возможно, оставаться в центре. Я старался просто играть и помогать команде.
- У "Кривбасса" было еще немало моментов, но счет только 1:0. В целом довольны результатом?
- Мы действительно заслужили эту победу. С самого начала матча видел в каждом игроке "Кривбасса" желание победить. Выйдя на поле, я сразу заметил это безумное желание выиграть. Надеюсь, что мы сохраним этот пыл и в дальнейшем, - сказал Икенна.
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