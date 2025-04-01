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Легионер Кривбасса - о 1:0 с Ворсклой: Мы были заряжены на победу

Премьер-лига

Фердинард Икенна дебютировал за криворожский клуб

Легионер Кривбасса - о 1:0 с Ворсклой: Мы были заряжены на победу

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Нигерийский полузащитник "Кривбасса" Фердинард Икенна прокомментировал выездную победу над полтавской "Ворсклой" (1:0) в 22 туре УПЛ.

- Фердинард, поздравляем с дебютом за "Кривбасс". Поделись эмоциями.

- По моему мнению, сегодня была замечательная игра, настоящая борьба. Мы выходили на поле заряженные на победу. Я счастлив, что сегодня мы заработали три очка. Воздушная тревога? Для меня это не очень влияет на настрой, ведь главное - оставаться сконцентрированным в течение воздушной тревоги.

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- Какие наставления давал тебе Юрий Вернидуб?

- Юрий Вернидуб перед игрой попросил пытаться балансировать защиту, постоянно смотреть вперед и, насколько это возможно, оставаться в центре. Я старался просто играть и помогать команде.

- У "Кривбасса" было еще немало моментов, но счет только 1:0. В целом довольны результатом?

- Мы действительно заслужили эту победу. С самого начала матча видел в каждом игроке "Кривбасса" желание победить. Выйдя на поле, я сразу заметил это безумное желание выиграть. Надеюсь, что мы сохраним этот пыл и в дальнейшем, - сказал Икенна.

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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
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