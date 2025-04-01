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Колос объявил претендентов на лучшего футболиста марта
Выбор за болельщиками
Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
"Колос" объявил претендентов на лучшего футболиста марта.
Ковалевский клуб выбрал троих кандидатов на награду. Теперь болельщикам предстоит проголосовать за лучшего, по их мнению, футболиста.
- Андрей Цуриков (защитник) – 3 матча в марте, 2 гола (против "Зари");
- Илир Красничи (защитники) – 4 матча в марте, один автогол (против "Вереса");
- Ника Гагнидзе (полузащитник) – 3 матча в марте, один гол (против "Вереса")
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Голосование продлится в клубном Telegram-канале до 4 апреля.
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Источник:Колос
Опубликовал: Владислав Прийменко
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