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Колос объявил претендентов на лучшего футболиста марта

Премьер-лига

Выбор за болельщиками

Колос объявил претендентов на лучшего футболиста марта

Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Новина українською

"Колос" объявил претендентов на лучшего футболиста марта.

Ковалевский клуб выбрал троих кандидатов на награду. Теперь болельщикам предстоит проголосовать за лучшего, по их мнению, футболиста.

  • Андрей Цуриков (защитник) – 3 матча в марте, 2 гола (против "Зари");
  • Илир Красничи (защитники) – 4 матча в марте, один автогол (против "Вереса");
  • Ника Гагнидзе (полузащитник) – 3 матча в марте, один гол (против "Вереса")

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Голосование продлится в клубном Telegram-канале до 4 апреля.

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Источник:
Колос
Опубликовал: Владислав Прийменко
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