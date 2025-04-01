  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Черноморец победил в контрольном матче
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Черноморец победил в контрольном матче

Премьер-лига
Обновлено

"Моряки" сняли напряжение после львовского фиаско

Черноморец победил в контрольном матче

Фото: ФК Чорноморець

Вячеслав Кульчицкий Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня одесский "Черноморец" сыграл очередной контрольный матч. На клубной базе в Совиньоне команда "моряков" встречалась с представителем второй лиги "Реалом Фармой", которую возглавляет бывший полузащитник "Черноморца" Валентин Полтавец.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Сначала планировалось, что игра пройдет в формате четыре тайма по 30 минут каждый, однако у младшей по рангу команды для этого не было достаточного количества игроков и поэтому соперники играли в привычном - "два по 45". По договоренности сторон было решено, что вратарь команды Александра Кучера нигериец Кингсли Аниагбосо сыграет один тайм за "фармацевтов".

Как и полторы недели назад, поединок завершился победой старших по рангу - на этот раз со счетом 3:0.

В первом тайме отличился Ярослав Кисиль, а во втором авторами голов стали Денис Янаков и таджикский легионер Хусрав Тоиров.

Читайте такжеЧерноморец перевел легионера в юношескую команду - СМИ
По теме
yellow-arrow
Полесье объявило претендентов на звание лучшего игрока февраля-марта
yellow-arrow
Легионер Карпат назвал лучшую команду УПЛ
yellow-arrow
Колос объявил претендентов на лучшего футболиста марта
Черноморец (Одесса) Реал Фарма (Одесса)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex.belogubko (одесса)
01.04.2025 в 14:56
вот уже 3 игрока основы и КИНГ вместо Рудько
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
01.04.2025 в 14:56
вот уже 3 игрока основы и КИНГ вместо Рудько
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости