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Черноморец победил в контрольном матче
"Моряки" сняли напряжение после львовского фиаско
Фото: ФК Чорноморець
Сегодня одесский "Черноморец" сыграл очередной контрольный матч. На клубной базе в Совиньоне команда "моряков" встречалась с представителем второй лиги "Реалом Фармой", которую возглавляет бывший полузащитник "Черноморца" Валентин Полтавец.
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Сначала планировалось, что игра пройдет в формате четыре тайма по 30 минут каждый, однако у младшей по рангу команды для этого не было достаточного количества игроков и поэтому соперники играли в привычном - "два по 45". По договоренности сторон было решено, что вратарь команды Александра Кучера нигериец Кингсли Аниагбосо сыграет один тайм за "фармацевтов".
Как и полторы недели назад, поединок завершился победой старших по рангу - на этот раз со счетом 3:0.
В первом тайме отличился Ярослав Кисиль, а во втором авторами голов стали Денис Янаков и таджикский легионер Хусрав Тоиров.
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