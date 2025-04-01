Черноморец победил в контрольном матче

Сегодня одесский "Черноморец" сыграл очередной контрольный матч. На клубной базе в Совиньоне команда "моряков" встречалась с представителем второй лиги "Реалом Фармой", которую возглавляет бывший полузащитник "Черноморца" Валентин Полтавец.

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Сначала планировалось, что игра пройдет в формате четыре тайма по 30 минут каждый, однако у младшей по рангу команды для этого не было достаточного количества игроков и поэтому соперники играли в привычном - "два по 45". По договоренности сторон было решено, что вратарь команды Александра Кучера нигериец Кингсли Аниагбосо сыграет один тайм за "фармацевтов".

Как и полторы недели назад, поединок завершился победой старших по рангу - на этот раз со счетом 3:0.

В первом тайме отличился Ярослав Кисиль, а во втором авторами голов стали Денис Янаков и таджикский легионер Хусрав Тоиров.