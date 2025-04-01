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Полесье объявило претендентов на звание лучшего игрока февраля-марта
В списке - 5 футболистов
polissyafc.com
"Полесье" проводит голосование за лучшего футболиста по итогам февраля-марта.
На эту награду номинированы пять игроков, среди которых: Александр Назаренко, Факундо Батиста, Алексей Гуцуляк, Сергей Чоботенко и Борис Крушинский.
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Подопечные Имада Ашура провели пять игр: победа над "Ингульцом" (1:0), "ЛНЗ" (1:0) И "Черноморцем" (3:1), поражение от "Вереса" (1:5) и ничья с "Оболонью" (0:0).
Болельщики смогут отдать свой голос в официальном Telegram-канале клуба.
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Источник:ФК Полісся
Опубликовал: Алина Ерофеева
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