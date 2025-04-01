Легионер Карпат назвал лучшую команду УПЛ

Бразильский полузащитник львовских "Карпат" Бруниньо считает донецкий "Шахтер" лучшей командой украинской Премьер-лиги.

- Ты сыграл против всех команд УПЛ, кроме "Левого берега". Какие соперники тебе больше всего запомнились?

- Я бы выделил матч против "Шахтера". Это была моя первая игра, я не был на 100 процентов адаптирован к стране, к стилю игры, это была очень сложная игра. И последнюю игру против "Шахтера" тоже отмечу. Я думаю, что это лучшая команда в чемпионате. Их турнирное положение не совсем этому соответствует. Но я думаю, что "Шахтер" и "Динамо" на сегодня действительно являются теми командами, которые превосходят других. У них очень хорошие игроки. Большинство футболистов в сборной Украины - и это делает большую разницу на поле.

- Вспоминал ли ты игру первого круга против "Шахтера", когда выходил на недавний матч? Насколько существенная разница между Бруниньо тогдашним и нынешним?

- Разница огромная, колоссальная. Сегодня я более приспособлен к схеме игры, к стилю игры тренера, к тому, что я должен делать на поле, где я чувствую себя наиболее комфортно, где, по моему мнению, я могу создать наибольшие трудности для соперника. Это совершенно разные вещи. Да и разница между первым и вторым матчем составляет четыре месяца, а Лупашко всегда давал мне много уверенности даже, если у меня был не то, что "не лучший" дебют, это не так. Это был ужасный дебют. Он продолжал давать мне игровую практику, и это то, в чем я нуждался для того, чтобы показывать сегодня хороший футбол, - ответил бразилец.