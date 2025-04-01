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Маркевич спрогнозировал тройку призеров УПЛ. На каком месте Шахтер?

Премьер-лига

Известный тренер считает, что "горняки" не смогут обойти "Александрию"

Маркевич спрогнозировал тройку призеров УПЛ. На каком месте Шахтер?

Фото: ФК Карпати

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Известный украинский тренер Мирон Маркевич озвучил свой прогноз по первой тройке чемпионата Украины.

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"Наверное, все так и останется. Чемпион - "Динамо". Второе место - "Александрия". Третье - "Шахтер". Я не знаю, за счет чего "Шахтер" может выбить "Александрию" со второго места. Вроде бы в донецкой команде есть квалифицированные футболисты, а целостной игры нет, каждый бегает сам за себя.

Я считаю, что "Оболонь" не должна была проигрывать "Шахтеру". "Пивовары" выглядели не хуже, особенно - во втором тайме. Не знаю, что происходит с "Шахтером", сейчас они выглядят очень не уверенно", - считает Маркевич.

Ранее Маркевич назвал лучшего игрока "Динамо" на данный момент.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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