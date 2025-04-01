  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "Не вижу, благодаря чему они могут спастись", - Маркевич назвал самую безнадежную команду УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Не вижу, благодаря чему они могут спастись", - Маркевич назвал самую безнадежную команду УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

И это - Черноморец

"Не вижу, благодаря чему они могут спастись", - Маркевич назвал самую безнадежную команду УПЛ

instagram.com/fcchornomorets

Новина українською

Известный украинский тренер Мирон Маркевич назвал команду-разочарование осенней части сезона УПЛ.

"Наверное, это "Черноморец". Одесская команда пока безнадежна. Не вижу я, благодаря чему они могут спастись. Возможно, Кучер что-нибудь сделает, но с другой стороны – он не собирал эту команду и не готовил. Будет очень тяжело.

Ракицкий? Надеюсь, что он поможет своему бывшему напарнику по "Шахтеру" и сборной – Кучеру. Время покажет. Будет очень жалко, если футбольный город Одесса потеряет команду в УПЛ", - сказал Маркевич.

Напомним, что "Черноморец" занимает последнее место в турнирной таблице, имея в активе 15 очков.

По теме
yellow-arrow
Легионер Карпат признался, что в свое время пытался покончить с собой
yellow-arrow
Маркевич спрогнозировал тройку призеров УПЛ. На каком месте Шахтер?
yellow-arrow
Полесье объявило претендентов на звание лучшего игрока февраля-марта
Ярослав Ракицкий Мирон Маркевич Черноморец (Одесса)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости