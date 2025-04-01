"Не вижу, благодаря чему они могут спастись", - Маркевич назвал самую безнадежную команду УПЛ

Известный украинский тренер Мирон Маркевич назвал команду-разочарование осенней части сезона УПЛ.

"Наверное, это " Черноморец ". Одесская команда пока безнадежна. Не вижу я, благодаря чему они могут спастись. Возможно, Кучер что-нибудь сделает, но с другой стороны – он не собирал эту команду и не готовил. Будет очень тяжело.

Ракицкий? Надеюсь, что он поможет своему бывшему напарнику по "Шахтеру" и сборной – Кучеру. Время покажет. Будет очень жалко, если футбольный город Одесса потеряет команду в УПЛ", - сказал Маркевич.