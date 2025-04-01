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Известный тренер сомневается, что Ракицкий поможет спастись Черноморцу
Сколько времени Ярославу понадобится, чтобы набрать форму
instagram.com/fcchornomorets
Бывший тренер "Динамо" Александр Хацкевич высказался относительно перехода Ярослава Ракицкого в одесский "Черноморец".
Специалист считает, что защитнику может потребоваться много времени, чтобы набрать оптимальную форму:
"Наверное, "Черноморец" преследует какие-то свои цели, связанные с возвращением Ярика. Надеяться только на опыт – это одно, а другое дело, в каких кондициях находится Ракицкий и сколько ему понадобится время, чтобы вернуть прежнюю форму.
"Черноморец" – это команда, которая большую часть матча играет без мяча и обороняется, поэтому защитники должны находиться в хорошей форме – бегать и бороться. У Ярослава есть сильные качества, но вопрос в том, сколько ему понадобится времени, чтобы выйти на высокий уровень и помогать команде", – сказал Хацкевич.
Напомним, что 35-летний Ракицкий недавно возобновил карьеру в "Черноморце". Он остался без клуба после своего ухода из "Шахтера" летом 2024 года, но о завершении карьеры еще не объявлял. Не так давно также Ярослав успел открыть собственное спортивное агентство "Dominant Promotion".
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