Легионер Карпат признался, что в свое время пытался покончить с собой

Бразильский хавбек " Карпат " Бруниньо поделился откровением, как он в свое время пытался покончить с собой.

– Ты очень позитивный человек и часто улыбаешься. У тебя вообще бывает плохое настроение?

– Честно говоря, у меня нет причин печалиться сегодня. Я в хорошем месте, где я действительно хочу быть. В моей жизни случались не самые лучшие эпизоды. У меня была депрессия, мне пришлось принимать лекарства. Я переживал не очень приятные мгновения. Я даже пытался покончить с собой.

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Но сегодня я счастлив, я реализовал себя, я играю в яркий футбол в стране, в которой хочу находиться, я здесь с женой, моей маленькой собачкой. У меня нет причин печалиться. Каждый день здесь – это очень счастливый день. Вот поэтому у меня всегда улыбка на лице. Очень ценю то, что я здесь.

– Ты действительно когда-то хотел работать в сфере психологии?

– Думаю, что на нее пал бы мой выбор, если бы я не стал футболистом. Но я не думаю, что добился бы успеха в этой сфере в будущем. Однако нет сомнений, что психиатрия и психология были очень важны в определенный момент моей жизни, и это сфера, которая мне нравится.

– Это был трудный момент, когда ты начал искать выходы из сложной ситуации и заинтересовался психологией?

– Да, да, это было в 2021, 2020 годах. У меня был тяжелый период депрессии, мне пришлось принимать лекарства. Меня консультировали психиатр и психолог. Это был сложный эпизод моей жизни.

Многие спортсмены в Бразилии очень рано уходят из дома, чтобы осуществить свою мечту, чтобы поддерживать семью и играть в футбол. У меня было несколько по-другому, ведь я покинул родительский порог в старшем возрасте, когда мне было 20. И те первые мгновения, когда я выбрался из-под родительского крыла, начал жить самостоятельно, я перенес не очень хорошо.

Я попал в клуб, где не было много игровой практики, где я был крайне несчастлив. Когда это произошло, мне пришлось обратиться за помощью к психологу и психиатру. И они, конечно, мне очень помогли. Я думаю, что у меня пробудилась, так сказать, любовь к этой профессии.