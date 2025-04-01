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Защитник Ворсклы: Нам говорили - вы едете в Киев сливать Динамо
Илья Крупский - о переносе домашнего матча с Динамо в Киев
фото из свободных источников
Защитник "
Напомним, что поединок перенесли в Киев из-за неготовности стадиона в Полтаве.
"Мы узнали об этом на предыгровой тренировке, когда заезжали в отель в Полтаве. Нам просто сказали: берите вещи, выезжаем. Все были в недоумении: куда, почему? Но когда увидели поле, стало понятно – играть там невозможно. От штрафной до штрафной была ледяная полоса, все замерзло. Пробовали разные способы улучшить покрытие, но ничего не помогло.
Некоторые говорили: вы едете сливать, "Динамо" попросило. Но что мы могли ответить? У нас просто не было другого выхода. Резервное поле было, но "Александрия" не разрешила на нем играть, а свое использовать мы не могли. Конечно, мы думали, что дома было бы лучше. Но, возможно, как показал матч, играть на стадионе "Динамо" оказалось не так уж и плохо", - сказал Крупский.
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