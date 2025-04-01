  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Защитник Ворсклы: Нам говорили - вы едете в Киев сливать Динамо
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Защитник Ворсклы: Нам говорили - вы едете в Киев сливать Динамо

Премьер-лига
Обновлено

Илья Крупский - о переносе домашнего матча с Динамо в Киев

Защитник Ворсклы: Нам говорили - вы едете в Киев сливать Динамо

фото из свободных источников

Новина українською

Защитник "Ворсклы" Илья Крупский прокомментировал перенос матча 19-го тура УПЛ против "Динамо" (1:1) из Полтавы в Киев.

Напомним, что поединок перенесли в Киев из-за неготовности стадиона в Полтаве.

"Мы узнали об этом на предыгровой тренировке, когда заезжали в отель в Полтаве. Нам просто сказали: берите вещи, выезжаем. Все были в недоумении: куда, почему? Но когда увидели поле, стало понятно – играть там невозможно. От штрафной до штрафной была ледяная полоса, все замерзло. Пробовали разные способы улучшить покрытие, но ничего не помогло.

Некоторые говорили: вы едете сливать, "Динамо" попросило. Но что мы могли ответить? У нас просто не было другого выхода. Резервное поле было, но "Александрия" не разрешила на нем играть, а свое использовать мы не могли. Конечно, мы думали, что дома было бы лучше. Но, возможно, как показал матч, играть на стадионе "Динамо" оказалось не так уж и плохо", - сказал Крупский.

По теме
yellow-arrow
Известный тренер сомневается, что Ракицкий поможет спастись Черноморцу
yellow-arrow
Легионер Карпат признался, что в свое время пытался покончить с собой
yellow-arrow
"Не вижу, благодаря чему они могут спастись", - Маркевич назвал самую безнадежную команду УПЛ
Ворскла (Полтава) Динамо (Киев) Илья Крупский
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ДИНАМІВЕЦЬ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости