"Это не шутка на 1 апреля, а большая трагедия", - у гендира клуба УПЛ украли телеграм-каналы

Генеральный директор ЛНЗ Андрей Колесник заявил, что его телеграм-каналы были украдены.

Эту информацию он опубликовал в своем Твиттере, записав видеообращение.

"Каналы Андрея Колесника были украдены! Каналы "Андрей Колесник" и "Football Center" больше не управляются нами.

Это не шутка на 1 апреля, это очень большая трагедия для всех, кто занимался развитием каналов… Мы закрыли много сборов для военных благодаря этим каналам, параллельно радуя вас качественным футбольным контентом!

Я обращаюсь ко всем футбольным блогерам с просьбой сделать репост этого сообщения и помочь подписчикам, которые были с нами все это время, снова быть с нами.

После этого мы закидаем жалобами старые каналы и попытаемся их заблокировать, чтобы злоумышленники их не использовали", - заявил Колесник.