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"Это не шутка на 1 апреля, а большая трагедия", - у гендира клуба УПЛ украли телеграм-каналы
Серьезная проблема
18000.сom.ua
Генеральный директор ЛНЗ Андрей Колесник заявил, что его телеграм-каналы были украдены.
Эту информацию он опубликовал в своем Твиттере, записав видеообращение.
"Каналы Андрея Колесника были украдены! Каналы "Андрей Колесник" и "Football Center" больше не управляются нами.
Это не шутка на 1 апреля, это очень большая трагедия для всех, кто занимался развитием каналов… Мы закрыли много сборов для военных благодаря этим каналам, параллельно радуя вас качественным футбольным контентом!
Я обращаюсь ко всем футбольным блогерам с просьбой сделать репост этого сообщения и помочь подписчикам, которые были с нами все это время, снова быть с нами.
После этого мы закидаем жалобами старые каналы и попытаемся их заблокировать, чтобы злоумышленники их не использовали", - заявил Колесник.
‼️КАНАЛИ АНДРІЯ КОЛІСНИКА БУЛО ВКРАДЕНО‼️— Андрій Колісник (@kolisnyck) April 1, 2025
Підпишіться на нові канали:
✅Андрій Колісник 2.0 - https://t.co/uox6YMY1rP
✅Football Center 2.0 - https://t.co/5M1XqCitOp pic.twitter.com/yLLoAhgqx5
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