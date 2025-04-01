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"У него хороший контроль мяча", - Дулуб рассказал, какой чемпионат подойдет Михавко

Премьер-лига
Обновлено

Именно Дулуб вывел защитника на элитный уровень УПЛ

"У него хороший контроль мяча", - Дулуб рассказал, какой чемпионат подойдет Михавко

Динамо Київ

Новина українською

Известный в Украине тренер Олег Дулуб рассказал о центрбеке "Динамо" Тарасе Михавко, в котором он начинал работать в ФК "Львов".

– В ФК "Львов" вы пересеклись с молодым Тарасом Михавко. Расскажите о нем.

– Увидеть Михавко помогло стечение обстоятельств. Поехали мы с Александром Анатольевичем Грановским по приглашению Романа Евгеньевича Михайлива посмотреть игру дубля. Они тогда играли товарищескую игру с "Днепром" на Соколе. Здесь на поле выходит молодой 16-летний парень с перебинтованными руками на позицию левого центрального защитника. Первым на него обратил внимание Грановский. Он мне сразу: "Посмотри на этого парня". Голова все время наверху, хорошая левая, в скорости никому не проигрывает.

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– Михавко в "Динамо" выступает не очень стабильно: то его называют "вторым Забарным", то он автоголы забивает.

– От 19-летнего футболиста не нужно требовать стабильности.

– Но есть пример Забарного, который в 19 лет уже в сборной Украины играл.

– Заборный из категории игроков, физически сформировавшихся раньше, чем их сверстники. Он в 19 лет по уровню игры выглядел как 27-летний футболист. Михавко хоть и немного отстает в развитии от Забарного, в перспективе, сформировавшись и окрепнув, сможет прогрессировать, не уступая тем развившимся ранее игрокам. Тарас со временем раскроется. Но так сложились обстоятельства, что в 19 лет ему пришлось стать основным в "Динамо". Он справляется. Молодец!

Рядом с Михавко должен находиться опытный футболист, который будет подсказывать. Попов для такой роли достаточно молод, но он молодец, напоминает мне Серхио Рамоса, даже внешнее сходство есть. Вот если бы Бущан был центральным защитником, то он имеет харизму, чтобы мог подсказывать Михавко.

– В будущем мы увидим Михавко в Европе?

– Я на это очень надеюсь.

– В каком чемпионате?

– Вот Михавку хорошо подойдет испанская Примера, потому что у него хороший контроль мяча.

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Динамо (Киев) Олег Дулуб Тарас Михавко
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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