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Бразилец Карпат: Я очень счастлив здесь, хотел бы продолжить карьеру в Украине
Но контракт Бруниньо на аренде
fckarpaty.org.ua
Бразильский хавбек "Карпат" Бруниньо ответил на вопрос о дальнейшем развитии своей карьеры.
– Летом завершается действие твоего арендного соглашения. Хотел бы ты продолжить выступления в "Карпатах"?
– Да, да, я очень счастлив здесь и мои агенты – люди, занимающиеся моей карьерой – знают это. Руководство клуба тоже это знает. Да, я хотел бы продолжить свои выступления в Украине. Я понимаю, что есть проблема с тем, что я арендованный у "Атлетика" игрок.
Но в любом случае это решать им. Руководство клуба, мои агенты – они разберутся с этим вопросом, а я просто буду сосредоточен на своей работе на поле.
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