Бразилец Карпат: Я очень счастлив здесь, хотел бы продолжить карьеру в Украине

Бразильский хавбек "Карпат" Бруниньо ответил на вопрос о дальнейшем развитии своей карьеры.

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– Летом завершается действие твоего арендного соглашения. Хотел бы ты продолжить выступления в "Карпатах"?

– Да, да, я очень счастлив здесь и мои агенты – люди, занимающиеся моей карьерой – знают это. Руководство клуба тоже это знает. Да, я хотел бы продолжить свои выступления в Украине. Я понимаю, что есть проблема с тем, что я арендованный у "Атлетика" игрок.

Но в любом случае это решать им. Руководство клуба, мои агенты – они разберутся с этим вопросом, а я просто буду сосредоточен на своей работе на поле.