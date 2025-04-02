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"Уже конкурируем не только с украинскими флагманами": Ашур высказался о Полесье, как третьей силе в УПЛ
Впереди еще много работы
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Наставник "стаи" рассказал о перспективах клуба и адаптации легионеров.
[Готово ли "Полесье" стать третьей силой] Всему свое время. Клуб второй сезон проводит в Высшей лиге. С точки зрения того, что было инвестировано в инфраструктуру, условия, могу сказать, что мы уже конкурируем не только с украинскими флагманами. Этого, конечно, недостаточно. Предстоит время на построение игры, состава, вертикали, которая будет позволять воспитывать молодых футболистов и затем заигрывать за первую команду или продавать. И тогда уже можем комплексно говорить, что мы конкурируем с флагманами. Пока мы в пути. Это нормальная история, учитывая временной отрезок, который клуб проводит в Высшей лиге”.
"Никто не удивлен, что Бристрич вообще есть в команде. Он сборы с нами не проходил, его не было. У нас были определенные планы по поводу его будущего. Он недавно вернулся в расположение второй команды. Для каждого игрока, который играет на международной арене, у которого есть определенные ожидания, возвращаться во вторую команду – это точно не самая лучшая история. Мы следили за его тренировками, товарищескими матчами. Он снова пробил место в первую команду. Не забить гол может каждый игрок. Он очутился в моменте, где мог повлиять на игру, мог забить. Батиста вышел на замену, потому что был травмирован. То, что Адмир вышел на поле – ему следует отдать должное”, – заявил тренер.
"Волки" замыкают топ-4 (37 очков).
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