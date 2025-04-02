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Болельщики Полесья выбрали лучшего игрока февраля-марта

Премьер-лига

Он забил 3 гола в 5 матчах

Болельщики Полесья выбрали лучшего игрока февраля-марта

Фото: ФК Полісся

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"Полесье" подвело итоги голосования болельщиков за звание лучшего игрока команды в феврале-марте.

Победителем оказался нападающий Факундо Батиста, который набрал 42% голосов. Зимний новичок отметился тремя голами в своих первых пяти матчах.

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Второе место занял полузащитник Алексей Гуцуляк (26,1%), а замкнул тройку защитник Борис Крушинский (12,9%).

Напомним, "Полесье" занимает 4-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 37 пунктов.

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Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Алина Ерофеева
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