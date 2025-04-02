Экс-игрок Динамо стал помощником Кучера в Черноморце

В расположении "Черноморца" появился Александр Призетко, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, Призетко будет презентован в одесском клубе в качестве тренера-ассистента.

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Призетко - известный в прошлом футболист харьковского "Металлиста" и киевского "Динамо". Экс-игрок сборной Украины родился в Измаиле, Одесской области.

Последним местом работы 54-летнего специалиста был "Металлист", где Призетко помогал Александру Кучеру, а затем стал главным тренером харьковчан.

Ранее Владимир Шаран рассказал, что имел предложение возглавить "Черноморец".