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Блавацкий обслужит Динамо - Левый Берег и другие назначения 23-го тура УПЛ

Премьер-лига

На поединке "Шахтер" - "Верес" будет работать Шурман

Блавацкий обслужит Динамо - Левый Берег и другие назначения 23-го тура УПЛ

Фото: fcminaj.com

Новина українською

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 23-го тура Украинской Премьер-Лиги-2024/2025.

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23-й тур

4 апреля

"Ингулец" - "Оболонь". 15:30. Арбитр - Омельченко А.В. (Славянск), Арбитр VAR - Панчишин Д.И. (Харьков),

5 апреля

"Ворскла" - "Заря". 13:00. Арбитр - Цыбулько Е.А. (Черкасская обл.), Арбитр VAR - Деревинский А.О. (Хмельницкий),
"Черноморец" - "ЛНЗ".15:30. Арбитр - Задиран С.С. (Киевская обл.), Арбитр VAR - Козыряцкий М.С. (Запорожье),

6 апреля

"Александрия" - "Кривбасс".13:00 Арбитр - Шандор А.А. (Львов), Арбитр VAR - Пасхал И.Ю. (Херсон),
"Динамо" - "Левый Берег".15:30 Арбитр - Блавацкий Р.А. (Львов), Арбитр VAR - Райда М.М. (Закарпатская обл.),
"Шахтер" - "Верес".18:00 Арбитр - Шурман Д.Л. (Киевская обл.), Арбитр VAR - Афанасьев А.О. (Харьков),

7 апреля

"Колос" - "Рух". 15:30 Арбитр - Кубряк Д.В. (Одесса), Арбитр VAR - Резников Д.М. (Каменское),
"Полесье" - "Карпаты".18:00 Арбитр - Копиевский В.В. (Кропивницкий), Арбитр VAR - Романов В.М. (Днепр).

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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