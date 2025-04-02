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Блавацкий обслужит Динамо - Левый Берег и другие назначения 23-го тура УПЛ
На поединке "Шахтер" - "Верес" будет работать Шурман
Фото: fcminaj.com
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 23-го тура Украинской Премьер-Лиги-2024/2025.
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23-й тур
4 апреля
"Ингулец" - "Оболонь". 15:30. Арбитр - Омельченко А.В. (Славянск), Арбитр VAR - Панчишин Д.И. (Харьков),
5 апреля
"Ворскла" - "Заря". 13:00. Арбитр - Цыбулько Е.А. (Черкасская обл.), Арбитр VAR - Деревинский А.О. (Хмельницкий),
"Черноморец" - "ЛНЗ".15:30. Арбитр - Задиран С.С. (Киевская обл.), Арбитр VAR - Козыряцкий М.С. (Запорожье),
6 апреля
"Александрия" - "Кривбасс".13:00 Арбитр - Шандор А.А. (Львов), Арбитр VAR - Пасхал И.Ю. (Херсон),
"Динамо" - "Левый Берег".15:30 Арбитр - Блавацкий Р.А. (Львов), Арбитр VAR - Райда М.М. (Закарпатская обл.),
"Шахтер" - "Верес".18:00 Арбитр - Шурман Д.Л. (Киевская обл.), Арбитр VAR - Афанасьев А.О. (Харьков),
7 апреля
"Колос" - "Рух". 15:30 Арбитр - Кубряк Д.В. (Одесса), Арбитр VAR - Резников Д.М. (Каменское),
"Полесье" - "Карпаты".18:00 Арбитр - Копиевский В.В. (Кропивницкий), Арбитр VAR - Романов В.М. (Днепр).
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