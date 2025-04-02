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Президент клуба УПЛ получил высокую государственную награду

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Президент клуба УПЛ получил высокую государственную награду

Фото: із відкритих джерел

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Президент "Колоса" Андрей Анатольевич Засуха получил высокую государственную награду - знак отличия Президента Украины "За оборону Украины", сообщает пресс-служба ковалевцев.

Эта награда является признанием его значительного вклада в поддержку Вооруженных Сил Украины, помощь ветеранам войны с инвалидностью, их семьям и детям из детских домов.

"Футбольный клуб "Колос" гордится своим президентом и его неутомимой работой на благо Украины. Вместе мы продолжаем поддерживать тех, кто защищает нашу страну и делать свой вклад в ее будущее", - говорится в сообщении клуба.

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Президент клуба УПЛ получил высокую государственную награду - изображение 1
Фото: ФК Колос
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Источник:
ФК Колос
Опубликовал: Алина Ерофеева
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