Президент клуба УПЛ получил высокую государственную награду

Президент "Колоса" Андрей Анатольевич Засуха получил высокую государственную награду - знак отличия Президента Украины "За оборону Украины", сообщает пресс-служба ковалевцев.

Эта награда является признанием его значительного вклада в поддержку Вооруженных Сил Украины, помощь ветеранам войны с инвалидностью, их семьям и детям из детских домов.

"Футбольный клуб "Колос" гордится своим президентом и его неутомимой работой на благо Украины. Вместе мы продолжаем поддерживать тех, кто защищает нашу страну и делать свой вклад в ее будущее", - говорится в сообщении клуба.

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Фото: ФК Колос