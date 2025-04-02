Кучер отправил еще нескольких игроков в команду U-19 - Источник

Накануне сообщалось, что таджикский полузащитник "Черноморца" Хусрав Тоиров, права на которого принадлежат "Шахтеру", переведен в юношескую команду.

Оказалось, что еще три футболиста тренируются с U-19, сообщает Telegram-канал "INSIDE UPL".

По данным источника, в ближайшие планы Александра Кучера не входят:

Богдан Панчишин (арендован из "Полесья", еще не дебютировал);

грузинский полузащитник Робакидзе, которого пригласил уже уволенный тренер Бабич;

панамский хавбек Райс, который уже дебютировал в молодежке "Черноморца".

Ранее была информация, что экс-игрок "Динамо" вошел в тренерский штаб "Черноморца".