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Кучер отправил еще нескольких игроков в команду U-19 - Источник

Премьер-лига
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Украинец и два легионера

Кучер отправил еще нескольких игроков в команду U-19 - Источник

Фото: ФК Чорноморець

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Накануне сообщалось, что таджикский полузащитник "Черноморца" Хусрав Тоиров, права на которого принадлежат "Шахтеру", переведен в юношескую команду.

Оказалось, что еще три футболиста тренируются с U-19, сообщает Telegram-канал "INSIDE UPL".

По данным источника, в ближайшие планы Александра Кучера не входят:

  • Богдан Панчишин (арендован из "Полесья", еще не дебютировал);
  • грузинский полузащитник Робакидзе, которого пригласил уже уволенный тренер Бабич;
  • панамский хавбек Райс, который уже дебютировал в молодежке "Черноморца".

Ранее была информация, что экс-игрок "Динамо" вошел в тренерский штаб "Черноморца".

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Источник:
INSIDE UPL
Опубликовал: Алина Ерофеева
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