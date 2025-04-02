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Кучер отправил еще нескольких игроков в команду U-19 - Источник
Украинец и два легионера
Фото: ФК Чорноморець
Накануне сообщалось, что таджикский полузащитник "Черноморца" Хусрав Тоиров, права на которого принадлежат "Шахтеру", переведен в юношескую команду.
Оказалось, что еще три футболиста тренируются с U-19, сообщает Telegram-канал "INSIDE UPL".
По данным источника, в ближайшие планы Александра Кучера не входят:
- Богдан Панчишин (арендован из "Полесья", еще не дебютировал);
- грузинский полузащитник Робакидзе, которого пригласил уже уволенный тренер Бабич;
- панамский хавбек Райс, который уже дебютировал в молодежке "Черноморца".
Ранее была информация, что экс-игрок "Динамо" вошел в тренерский штаб "Черноморца".
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Источник:INSIDE UPL
Опубликовал: Алина Ерофеева
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