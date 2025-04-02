"Воспринял это естественно". Лидер Карпат - об интересе к себе от топ-клубов АПЛ в 2018 году

Полузащитник "Карпат" Бруниньо вспомнил, как он отреагировал на новость о заинтересованности в своих услугах от ведущих английских клубов в 2018 году.

"Я вспоминаю тот день, когда, если не ошибаюсь, в Daily Mail, вышла статья о том, что шесть английских клубов следят за мной и так далее. Я воспринял это естественно. Да, очевидно, я был очень рад услышать, что эти команды мной интересуются. Однако тогда я не очень понимал решение моего клуба "Атлетико Минейро" вернуть меня обратно в U-20. Но как бы там ни было, это уже давно в прошлом. Всё сложилось хорошо и этому я тоже рад. Самое важное, что я здесь сегодня, я пишу свою историю здесь. И я очень рад быть в Украине, играть здесь в футбол. Это отличное место. И я очень счастлив", – цитирует бразильца официальный сайт "львов".

В ноябре 2018 года сообщалось об интересе Бруниньо со стороны скаутов "Манчестер Сити", "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуля" и "Тоттенхэма".

Напомним, что 24-летний легионер играет за "Карпаты" в аренде, а права на него принадлежат "Атлетико Минейро".



Читайте такжеЛегионер Карпат признался, что в свое время пытался покончить с собой