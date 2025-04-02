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Состояние за год выросло в два раза. Ахметов остается самым богатым украинцем

Премьер-лига

Свежие данные от издания Forbes

Состояние за год выросло в два раза. Ахметов остается самым богатым украинцем

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Международное издание журнала Forbes обновило рейтинг самых богатых людей в мире.

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Первый в списке - американский бизнесмен Илон Маск, состояние которого оценивается в 342 млрд. долларов.

Присутствуют в списке и украинские бизнесмены, при этом некоторые из них связаны с футболом.

Так, самым богатым украинцем (390-е место рейтинга) является президент "Шахтера" Ринат Ахметов, состояние которого издание оценивает в 7.9 млрд долларов. По сравнению с концом 2024 годом его состояние выросло почти в два раза

Также в топ-6 самых богатых людей Украины бывший президент "Севастополя" Вадим Новинский и почетный президент полтавской "Ворсклы" Константин Жеваго – они делят 2 623 место с состоянием в 1,2 млрд долларов.

Отметим, что состояние двух самых богатых украинцев уменьшилось по сравнению с предыдущими оценками.

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Источник:
Forbes
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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terber (ternopil)
02.04.2025 в 18:42
інтересно рижий ще допомагає ждунам с бамбаса.
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Комментарии 2
terber (ternopil)
02.04.2025 в 18:42
інтересно рижий ще допомагає ждунам с бамбаса.
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hottabych61 (Харьков)
02.04.2025 в 18:24
а если еще цену на электроэнергию поднять, то буде вообще ого го
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