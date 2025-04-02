Воспитанник Динамо: Мы называли Шахтер "кротами", а они нас "бобрами"

32-летний защитник Александр Насонов, который является воспитанником киевского "Динамо", вспомнил о времени, проведенном в академии киевлян.

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– Ваш 1992 год рождения в "Динамо" – это поколение Зозули, Довгого, Гриппы, Рыжука, Шабанова, Бровко. Кто из этой плеяды подавал самые большие надежды?

– Ну, мне вот казалось, что Долгий будет топ-футболистом. Будковский тоже выделялся своим ростом. Он едва ли не каждый год становился лучшим бомбардиром.

– Будковский до сих пор удачно выступает на уровне УПЛ, однако в свое время пробиться в "Шахтер" не сумел. Он игрок не для топ-клуба?

– Я думаю, тогда была большая конкуренция. Куда бы Будковский ни шел в аренду, он всюду забивал. Что в "Мариуполе", что в "Заре"... Хорошо себя проявлял. Просто в тот момент были другие футболисты. В первую очередь мне помнится Луис Адриано.

– В подростковом возрасте уже чувствовался нерв в матчах против "Шахтера" Караваева, Нойко, Ордеца, Малышева, Малиновского и других будущих звезд?

– Да-да. Был нерв. Конечно, не такой, как в играх первых команд еще до войны, но зарубы случались. Помню и подкаты, и жесткие игры... Мы их "кротами" называли, а они нас или "бобрами", или еще как-то. Завершалось все, к счастью, в пределах разумного.

– Почему вы покинули "Динамо"?

– Когда мне было 15 лет, пришел другой тренер. Не то Лысенко, не то Крисан... Нам сказали, что Отрадный расформируют. Решили, что детская школа будет играть на чемпионат города и Украины, но мне дали понять, что я буду играть только на город.

Такая ситуация не понравилась моему отцу, поэтому я на три месяца перешел в РУУФК. Там поиграл в чемпионате Украины, после чего переехал в Днепр. Отцу по работе нужно было туда переезжать, и он увез меня с собой.