Шахтер - только третий. Известный тренер дал прогноз на итог чемпионата Украины

Бывший игрок и тренер "Динамо" Александр Хацкевич высказался относительно чемпионской гонки в нынешнем сезоне УПЛ . Специалист считает, что трофей завоюют подопечные Александра Шовковского.

"Первое место – "Динамо". Второе – "Александрия". Третье – "Шахтер". В весенней части "Шахтер" пока не выглядит убедительным. Возможно, скоро потеплеет, поля станут лучше, и бразильцы начнут играть ярче. Но в этом году донецкая команда нестабильна в плане игры, нет большого запаса мощности", – сказал Хацкевич.

Напомним, что на данный момент "Динамо" возглавляет УПЛ, имея в своем активе 54 турнирных пункта после 22 сыгранных матчей. Второй в чемпионате идет "Александрия" с 50 баллами. "Шахтер" находится на третьей строчке с 44 баллами после 21 сыгранного матча.