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Шахтер - только третий. Известный тренер дал прогноз на итог чемпионата Украины
Чемпионство возьмет Динамо
shakhtar.com
Бывший игрок и тренер "Динамо" Александр Хацкевич высказался относительно чемпионской гонки в нынешнем сезоне
"Первое место – "Динамо". Второе – "Александрия". Третье – "Шахтер".
В весенней части "Шахтер" пока не выглядит убедительным. Возможно, скоро потеплеет, поля станут лучше, и бразильцы начнут играть ярче. Но в этом году донецкая команда нестабильна в плане игры, нет большого запаса мощности", – сказал Хацкевич.
Напомним, что на данный момент "Динамо" возглавляет УПЛ, имея в своем активе 54 турнирных пункта после 22 сыгранных матчей. Второй в чемпионате идет "Александрия" с 50 баллами. "Шахтер" находится на третьей строчке с 44 баллами после 21 сыгранного матча.
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