Процент побед впечатляющий. Шовковский провел свой юбилейный матч во главе Динамо в УПЛ

Главный тренер " Динамо " Александр Шовковский провел свой юбилейный, 50-й матч в должности главного тренера киевлян в УПЛю

Юбилейной для 50-летнего наставника стала игра 22-го тура против "Рух" (2:0).

Напомним, что Шовковский возглавляет "Динамо" с ноября 2023 года.

За этот период под руководством тренера киевская команда одержала 39 побед, 9 раз сыграла вничью и только дважды уступила соперникам.

Общая разница забитых и пропущенных мячей составляет: 115:34.