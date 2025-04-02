  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Процент побед впечатляющий. Шовковский провел свой юбилейный матч во главе Динамо в УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Процент побед впечатляющий. Шовковский провел свой юбилейный матч во главе Динамо в УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Матч с Рухом стал юбилейным

Процент побед впечатляющий. Шовковский провел свой юбилейный матч во главе Динамо в УПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский провел свой юбилейный, 50-й матч в должности главного тренера киевлян в УПЛю

Юбилейной для 50-летнего наставника стала игра 22-го тура против "Рух" (2:0).

Напомним, что Шовковский возглавляет "Динамо" с ноября 2023 года.

За этот период под руководством тренера киевская команда одержала 39 побед, 9 раз сыграла вничью и только дважды уступила соперникам.

Общая разница забитых и пропущенных мячей составляет: 115:34.

По теме
yellow-arrow
Шахтер - только третий. Известный тренер дал прогноз на итог чемпионата Украины
yellow-arrow
Воспитанник Динамо: Мы называли Шахтер "кротами", а они нас "бобрами"
yellow-arrow
Состояние за год выросло в два раза. Ахметов остается самым богатым украинцем
Александр Шовковский Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Українська Прем'єр-Ліга
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
kuko (Lviv)
02.04.2025 в 19:59
..розбавити статистику УПЛ єврокубками,- .. і буде зовсім не усе ТАК райдужно..
Ответить
0
2
Вернуться к новостям
Комментарии 1
kuko (Lviv)
02.04.2025 в 19:59
..розбавити статистику УПЛ єврокубками,- .. і буде зовсім не усе ТАК райдужно..
Ответить
0
2

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости