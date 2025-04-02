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Процент побед впечатляющий. Шовковский провел свой юбилейный матч во главе Динамо в УПЛ
Матч с Рухом стал юбилейным
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "
Юбилейной для 50-летнего наставника стала игра 22-го тура против "Рух" (2:0).
Напомним, что Шовковский возглавляет "Динамо" с ноября 2023 года.
За этот период под руководством тренера киевская команда одержала 39 побед, 9 раз сыграла вничью и только дважды уступила соперникам.
Общая разница забитых и пропущенных мячей составляет: 115:34.
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Источник:Українська Прем'єр-Ліга
Опубликовал: Михаил Черныш
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kuko (Lviv)
02.04.2025 в 19:59
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