  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ингулец - Оболонь: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ингулец - Оболонь: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Ингулец - Оболонь: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 04.04.2025 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Ингулец - Оболонь: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК Інгулець

Новина українською

В стартовом матче 23-го тура УПЛ встретятся команды из нижней части турнирной таблицы, которым очень надо набирать очки. В случае победы "Ингулец" сможет обойти своего конкурента и подняться с предпоследнего места.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

В прошлом туре "Ингулец" сыграл вничью против "Вереса" (0:0), а "Оболонь" уступила "Шахтеру" (0:2). За этот матч "пивоварам" не должно быть стыдно. Обращаем внимание, что команды сыграют на "Оболонь-Арене".

Favbet
3.25
3.25
2.35
Узнать больше

РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

Поединок 23-го тура чемпионата Украины сезона 2024/2025 "Ингулец" - "Оболонь" состоится в пятницу, 4-го апреля 2025-го года, в 15:30.

Смотреть футбол можно будет на канале УПЛ ТВ, который в частности доступен на OTT-платформе MEGOGO.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Інгулець - Оболонь
Смотреть трансляцию

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

По теме
yellow-arrow
"Им давно интересуются". Шаблий рассказал, где может продолжить карьеру Судаков
yellow-arrow
И это не Пушич. Тренер клуба УПЛ находится под угрозой увольнения
yellow-arrow
Шаблий: Слухи об интересе Интера и Лацио подтверждают высокий уровень Ваната
Оболонь (Киев) Ингулец (Петрово) Где смотреть футбол
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Football
Опубликовал: Владислав Пригода
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости