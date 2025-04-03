Ингулец - Оболонь: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В стартовом матче 23-го тура УПЛ встретятся команды из нижней части турнирной таблицы, которым очень надо набирать очки. В случае победы "Ингулец" сможет обойти своего конкурента и подняться с предпоследнего места.

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В прошлом туре "Ингулец" сыграл вничью против "Вереса" (0:0), а "Оболонь" уступила "Шахтеру" (0:2). За этот матч "пивоварам" не должно быть стыдно. Обращаем внимание, что команды сыграют на "Оболонь-Арене".

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Поединок 23-го тура чемпионата Украины сезона 2024/2025 "Ингулец" - "Оболонь" состоится в пятницу, 4-го апреля 2025-го года, в 15:30.

Смотреть футбол можно будет на канале УПЛ ТВ, который в частности доступен на OTT-платформе MEGOGO.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Інгулець - Оболонь Смотреть трансляцию

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>