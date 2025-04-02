Шаблий: Слухи об интересе Интера и Лацио подтверждают высокий уровень Ваната

Известный украинский агент Вадим Шаблий высказал свое мнение по поводу игры и перспектив нападающего киевского " Динамо " Владислава Ваната.

"Футбол меняется, становится более динамичным и техническим. Важной составляющей успеха является не только мастерство, но и быстрота принятия решений. Владислав демонстрирует качественную игру, прекрасное тактическое понимание и высокую результативность, что является хорошим сигналом для дальнейшей карьеры.

Слухи об интересе таких клубов как "Интер" и "Лацио" подтверждают высокий уровень игры Владислава. Однако важно найти команду, в которой он получит регулярную игровую практику и сможет максимально раскрыть свои способности", – сказал Шаблий.