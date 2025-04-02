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И это не Пушич. Тренер клуба УПЛ находится под угрозой увольнения
Оболонь должна взять максимум очков в ближайших двух матчах
Фото: ФК Оболонь
Главный тренер киевской "
По данным источника, перед Шищенко будут поставлены максимальные цели в ближайших матчах против "Ингульца" и "Черноморца".
Любая потеря очков в этих поединках может стоить специалисту тренерской должности, об этом говорят люди, знакомые с ситуацией.
Напомним, что "Оболонь" идет на 14-м месте в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 18 очков.
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Источник:Телеграм
Опубликовал: Михаил Черныш
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