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И это не Пушич. Тренер клуба УПЛ находится под угрозой увольнения

Премьер-лига

Оболонь должна взять максимум очков в ближайших двух матчах

И это не Пушич. Тренер клуба УПЛ находится под угрозой увольнения

Фото: ФК Оболонь

Новина українською

Главный тренер киевской "Оболони" Сергей Шищенко находится под угрозой увольнения, сообщает телеграм-канал "Футбол с вертолета".

По данным источника, перед Шищенко будут поставлены максимальные цели в ближайших матчах против "Ингульца" и "Черноморца".

Любая потеря очков в этих поединках может стоить специалисту тренерской должности, об этом говорят люди, знакомые с ситуацией.

Напомним, что "Оболонь" идет на 14-м месте в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 18 очков.

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Источник:
Телеграм
Опубликовал: Михаил Черныш
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