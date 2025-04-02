И это не Пушич. Тренер клуба УПЛ находится под угрозой увольнения

Главный тренер киевской " Оболони " Сергей Шищенко находится под угрозой увольнения, сообщает телеграм-канал "Футбол с вертолета".

По данным источника, перед Шищенко будут поставлены максимальные цели в ближайших матчах против "Ингульца" и "Черноморца".

Любая потеря очков в этих поединках может стоить специалисту тренерской должности, об этом говорят люди, знакомые с ситуацией.

Напомним, что "Оболонь" идет на 14-м месте в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 18 очков.