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Колос - Рух: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Колос - Рух: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 07.04.2025 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: ФК Колос
В предпоследнем матче 23-го тура УПЛ "Колос" будет принимать "Рух". Команды с разным настроем подходят к очному противостоянию. "Колос" в прошлом туре разгромил "Зарю“, а "Рух“ уступил "Динамо“. К тому же, львовяне проиграли "Динамо" еще и в Кубке Украины.
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У хозяев поля непростое турнирное положение, поэтому они должны набирать очки дома. Смогут ли подопечные Костышина переиграть неуступчивых львовян?
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Поединок 23-го тура чемпионата Украины сезона 2024/2025 "Колос" - "Рух" состоится в понедельник, 7-го апреля 2025-го года, в 15:30.
Смотреть футбол можно будет на канале УПЛ ТВ, который в частности доступен на OTT-платформе MEGOGO.
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>
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