  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Колос - Рух: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Колос - Рух: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Колос - Рух: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 07.04.2025 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Колос - Рух: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК Колос

Новина українською

В предпоследнем матче 23-го тура УПЛ "Колос" будет принимать "Рух". Команды с разным настроем подходят к очному противостоянию. "Колос" в прошлом туре разгромил "Зарю“, а "Рух“ уступил "Динамо“. К тому же, львовяне проиграли "Динамо" еще и в Кубке Украины.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

У хозяев поля непростое турнирное положение, поэтому они должны набирать очки дома. Смогут ли подопечные Костышина переиграть неуступчивых львовян?

Favbet
2.30
3.10
3.35
Узнать больше

РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

Поединок 23-го тура чемпионата Украины сезона 2024/2025 "Колос" - "Рух" состоится в понедельник, 7-го апреля 2025-го года, в 15:30.

Смотреть футбол можно будет на канале УПЛ ТВ, который в частности доступен на OTT-платформе MEGOGO.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляция матча Колос - Рух
Смотреть трансляцию

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

По теме
yellow-arrow
Ротань против Вернидуба. Александрия - Кривбасс. Текстовая трансляция матча УПЛ
yellow-arrow
Александрия – Кривбасс: стартовые составы на матч
yellow-arrow
Александрия – Кривбасс. АУДИО онлайн трансляция матча 23-го тура УПЛ
Рух (Львов) Колос (Ковалевка) Где смотреть футбол
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Football
Опубликовал: Владислав Пригода
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости