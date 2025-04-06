Колос - Рух: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В предпоследнем матче 23-го тура УПЛ "Колос" будет принимать "Рух". Команды с разным настроем подходят к очному противостоянию. "Колос" в прошлом туре разгромил "Зарю“, а "Рух“ уступил "Динамо“. К тому же, львовяне проиграли "Динамо" еще и в Кубке Украины.

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У хозяев поля непростое турнирное положение, поэтому они должны набирать очки дома. Смогут ли подопечные Костышина переиграть неуступчивых львовян?

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Поединок 23-го тура чемпионата Украины сезона 2024/2025 "Колос" - "Рух" состоится в понедельник, 7-го апреля 2025-го года, в 15:30.

Смотреть футбол можно будет на канале УПЛ ТВ, который в частности доступен на OTT-платформе MEGOGO.

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Колос - Рух Смотреть трансляцию

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>