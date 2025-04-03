"Им давно интересуются". Шаблий рассказал, где может продолжить карьеру Судаков

Известный футбольный агент Вадим Шаблий поделился мыслями о будущем полузащитника "Шахтера" и сборной Украины Георгия Судакова.

"Георгий очень заинтересован попробовать свои силы в одном из ведущих европейских клубов. Мы все открыты для предложений, и когда придет правильный момент, я уверен, что Георгий станет частью большого клуба. Им давно интересуются как клубы Премьер-лиги, так и клубы Серии А.

Для Судакова, как и для любого игрока, важно чувствовать поддержку и доверие со стороны тренера, и, конечно, такие известные тренеры как Гвардиола и Артета могли бы стать для него правильными наставниками", - сказал Шаблий.