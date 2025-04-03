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"Им давно интересуются". Шаблий рассказал, где может продолжить карьеру Судаков

Премьер-лига

Вадим Шаблий - о будущем хавбека "Шахтера"

"Им давно интересуются". Шаблий рассказал, где может продолжить карьеру Судаков

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Известный футбольный агент Вадим Шаблий поделился мыслями о будущем полузащитника "Шахтера" и сборной Украины Георгия Судакова.

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"Георгий очень заинтересован попробовать свои силы в одном из ведущих европейских клубов. Мы все открыты для предложений, и когда придет правильный момент, я уверен, что Георгий станет частью большого клуба. Им давно интересуются как клубы Премьер-лиги, так и клубы Серии А.

Для Судакова, как и для любого игрока, важно чувствовать поддержку и доверие со стороны тренера, и, конечно, такие известные тренеры как Гвардиола и Артета могли бы стать для него правильными наставниками", - сказал Шаблий.

В текущем сезоне Судаков провел 30 матчей за "Шахтер" во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 4 ассиста. Портал Transfermarkt оценивает его в 32 млн евро.

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Опубликовал: Алина Ерофеева
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