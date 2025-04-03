Без представителей Шахтера. УПЛ открыла голосование за лучших тренера и игрока февраля-марта

УПЛ начала голосование за лучших игрока и тренера по итогам февраля-марта.

Главных претендентов помогли определить комментаторы и эксперты УПЛ ТВ, а также представители СМИ. Теперь к опросу присоединяются болельщики.

На звание лучшего тренера месяца претендуют Василий Кобин ("Ингулец"), Владислав Лупашко ("Карпаты"), Руслан Ротань ("Александрия") и Олег Шандрук ("Верес").

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А за победу в номинации лучший игрок февраля-марта заочно будут соревноваться Бруниньо ("Карпаты"), Виталий Буяльский ("Динамо"), Владислав Ванат ("Динамо")и Александр Филиппов ("Александрия").

Проголосовать можно здесь. Голосование будет длиться до 7 апреля (12:00).