Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Без представителей Шахтера. УПЛ открыла голосование за лучших тренера и игрока февраля-марта
Теперь все зависит от болельщиков
Фото: УПЛ
УПЛ начала голосование за лучших игрока и тренера по итогам февраля-марта.
Главных претендентов помогли определить комментаторы и эксперты УПЛ ТВ, а также представители СМИ. Теперь к опросу присоединяются болельщики.
На звание лучшего тренера месяца претендуют Василий Кобин ("Ингулец"), Владислав Лупашко ("Карпаты"), Руслан Ротань ("Александрия") и Олег Шандрук ("Верес").
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
А за победу в номинации лучший игрок февраля-марта заочно будут соревноваться Бруниньо ("Карпаты"), Виталий Буяльский ("Динамо"), Владислав Ванат ("Динамо")и Александр Филиппов ("Александрия").
Проголосовать можно здесь. Голосование будет длиться до 7 апреля (12:00).
Популярное сейчас
- Шаблий назвал украинских талантов, которыми интересуются в Европе
- Эль Класико в финале, 2-часовой триллер Александрия-Шахтер и шедевр Зубкова. Главные новости за 2 апреля
- Кубок Испании. Атлетико - Барселона 0:1. В финале будет Эль-Класико
- Неожиданные погромы от Колоса и Карпат. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Борьба за наследство и опеку: звездный футболист рискует потерять дом и права на детей
- Бывшая звезда сборной Франции пожертвовал 20-летним браком ради бразильской красавицы