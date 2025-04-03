Пихаленок после победы над Рухом: У Динамо каждая игра - как финал

Автор единственного забитого мяча в ворота "Руха" (1:0) в четвертьфинальном матче Кубка Украины полузащитник Александр Пихаленок прокомментировал победу "бело-синих" на выезде.

- Хорошо, что забил, что мы выиграли этот матч, но мы могли и раньше забивать, в частности, в начале матча имели два момента. Если бы их реализовали, было бы намного легче, а так пришлось понервничать во втором тайме, ведь у "Руха" тоже были моменты после перерыва.

- Расскажите о своем голе: вы на замахе "убрали" Дидыка, этот гол достаточно показателен. Думали о том, чтобы сделать такую паузу, или действовали по ситуации?

- Я видел, что он "выбрасывается", поэтому "убрал" его на замахе и направил мяч в дальний угол.

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- "Динамо" уже в полуфинале Кубка, до финала остался еще один шаг, трофей уже совсем близко. Также команда борется за чемпионство, или решающий отрезок уже начался?

- Он уже давно начался, у нас каждая игра - как финал.

- В чемпионате впереди еще несколько матчей, скоро встреча с "Шахтером", как будете готовиться к этому ментально и психологически? Как влияет преимущество "Динамо" в очках и то, что команда находится на первом месте в турнирной таблице?

- Нужно смотреть только на себя и идти от матча к матчу. Наш следующий соперник "Левый Берег", на каждую команду следует настраиваться, как на "Шахтер", тогда будет и результат.

- У вас недавно была травма, вы вернулись на поле, но не сыграли полный матч, таким было решение тренера? Как в целом оцените свою готовность и физическое состояние?

- Тренер увидел, что я начал уставать, поэтому правильно сделал, что заменил меня. Мне нужно еще набирать форму, - приводит слова Пихаленка пресс-служба киевлян.