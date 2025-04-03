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Шаблий: Я бы не сравнивал Ваната с Шевченко, игроком мирового уровня

Премьер-лига

Мнение агента

Шаблий: Я бы не сравнивал Ваната с Шевченко, игроком мирового уровня

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Известный украинский агент Вадим Шаблий считает некорректным сравнивать форварда киевского "Динамо" Владислава Ваната с легендарным Андреем Шевченко.

"Есть ли у Ваната потенциал повторить успех Шевченко? Владислав был лучшим бомбардиром прошлого сезона УПЛ, а сейчас он снова возглавляет рейтинг бомбардиров, забил 12 голов в 19 матчах (на момент интервью - прим.). Я бы не сравнивал его с Андреем Шевченко, игроком мирового уровня, потому что каждый футболист уникален и талантлив по-своему, тем более, что футбол очень изменился.

Иногда это тактический поединок, а иногда битва выдержки и скорости принятия решений. В любом случае, я считаю, что Владислав демонстрирует стабильную и качественную игру. У него хорошее тактическое мышление и понимание игры, и это помогает ему забивать много голов в чемпионате. Высокая результативность в молодом возрасте является хорошим знаком. Если он сохранит свой текущий темп прогресса, у него есть все шансы стать сильным и выдающимся нападающим", - сказал Шаблий в интервью Flashcore.

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Андрей Шевченко Динамо (Киев) Вадим Шаблий Владислав Ванат
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Источник:
Flashcore
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
03.04.2025 в 14:16
ТО Є ТАК Ваната можна порівнювати з Русіним Багато біганини, багато бажання тільки у Владислава результативність трошки краще.
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Комментарии 1
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Spokoyno (Київ)
03.04.2025 в 14:16
ТО Є ТАК Ваната можна порівнювати з Русіним Багато біганини, багато бажання тільки у Владислава результативність трошки краще.
Ответить
0
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