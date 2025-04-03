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Агент уверен, что Бражко останется в центре внимания европейских клубов
Вадим Шаблий объяснил, почему игрок продлил контракт с "Динамо"
Фото: ФК Динамо Київ
Украинский футбольный агент Вадим Шаблий поделился своими мыслями касательно перспектив полузащитника "Динамо" Владимира Бражко.
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- Недавно Владимира Бражко связывали с такими клубами, как "Бетис", "Жирона" и "Фейенорд". Какие факторы могли бы повлиять на решение киевского "Динамо" отпустить его и какая лига, по вашему мнению, лучше всего соответствует его стилю?
- Бражко – универсальный игрок, который может приспосабливаться к разным стилям игры, поэтому он зарекомендовал бы себя во многих чемпионатах. Но он не просто важный игрок для "Динамо", он еще и воспитанник их академии, и сейчас он нужен команде, которая имеет амбиции стать чемпионом Украинской Премьер-лиги этого сезона.
Именно поэтому контракт игрока с "Динамо" продлили до 2029 года. В то же время, я уверен, что интерес к Владимиру со стороны грандов европейского футбола будет высоким и в течение ближайшего летнего трансферного окна, - сказал Шаблий в интервью Flashscore.
В нынешнем сезоне Бражко провел 30 матчей за "Динамо" во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 4 ассиста. Портал Transfermarkt оценивает его в 12 млн евро.
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