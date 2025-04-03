  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Агент уверен, что Бражко останется в центре внимания европейских клубов
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Агент уверен, что Бражко останется в центре внимания европейских клубов

Премьер-лига

Вадим Шаблий объяснил, почему игрок продлил контракт с "Динамо"

Агент уверен, что Бражко останется в центре внимания европейских клубов

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Украинский футбольный агент Вадим Шаблий поделился своими мыслями касательно перспектив полузащитника "Динамо" Владимира Бражко.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

- Недавно Владимира Бражко связывали с такими клубами, как "Бетис", "Жирона" и "Фейенорд". Какие факторы могли бы повлиять на решение киевского "Динамо" отпустить его и какая лига, по вашему мнению, лучше всего соответствует его стилю?

- Бражко – универсальный игрок, который может приспосабливаться к разным стилям игры, поэтому он зарекомендовал бы себя во многих чемпионатах. Но он не просто важный игрок для "Динамо", он еще и воспитанник их академии, и сейчас он нужен команде, которая имеет амбиции стать чемпионом Украинской Премьер-лиги этого сезона.

Именно поэтому контракт игрока с "Динамо" продлили до 2029 года. В то же время, я уверен, что интерес к Владимиру со стороны грандов европейского футбола будет высоким и в течение ближайшего летнего трансферного окна, - сказал Шаблий в интервью Flashscore.

В нынешнем сезоне Бражко провел 30 матчей за "Динамо" во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 4 ассиста. Портал Transfermarkt оценивает его в 12 млн евро.

Читайте такжеШаблий: Я бы не сравнивал Ваната с Шевченко, игроком мирового уровня
По теме
yellow-arrow
Шаблий: Я бы не сравнивал Ваната с Шевченко, игроком мирового уровня
yellow-arrow
Ингулец - Оболонь. Анонс и прогноз матча УПЛ на 04.04.2025
yellow-arrow
Пихаленок после победы над Рухом: У Динамо каждая игра - как финал
Динамо (Киев) Вадим Шаблий Владимир Бражко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Flashscore
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости