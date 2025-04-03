Не "Ярмола". Андрей Николаевич Ярмоленко провел воспитательную беседу с юным фанатом. ВИДЕО

Киевское " Динамо " на неделе провело два матча во Львове с местным "Рухом". Сначала киевляне обыграли соперника в чемпионате Украине (2:0), а затем и в Кубке (1:0).

Интересный эпизод в одном из этих матчей случался с вингером киевлян Андреем Ярмоленко и одним из юных болельщиков на трибунах.

Андрей Николаевич провел воспитательную беседу из-за того, что его панибратский назвали "Ярмолой".