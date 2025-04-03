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Не "Ярмола". Андрей Николаевич Ярмоленко провел воспитательную беседу с юным фанатом. ВИДЕО

Премьер-лига
Обновлено

Интересный эпизод случился во Львове

Не "Ярмола". Андрей Николаевич Ярмоленко провел воспитательную беседу с юным фанатом. ВИДЕО

fcdynamo.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Киевское "Динамо" на неделе провело два матча во Львове с местным "Рухом". Сначала киевляне обыграли соперника в чемпионате Украине (2:0), а затем и в Кубке (1:0).

Интересный эпизод в одном из этих матчей случался с вингером киевлян Андреем Ярмоленко и одним из юных болельщиков на трибунах.

Андрей Николаевич провел воспитательную беседу из-за того, что его панибратский назвали "Ярмолой".

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