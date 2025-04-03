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Не "Ярмола". Андрей Николаевич Ярмоленко провел воспитательную беседу с юным фанатом. ВИДЕО
Интересный эпизод случился во Львове
fcdynamo.com
Киевское "
Интересный эпизод в одном из этих матчей случался с вингером киевлян Андреем Ярмоленко и одним из юных болельщиков на трибунах.
Андрей Николаевич провел воспитательную беседу из-за того, что его панибратский назвали "Ярмолой".
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