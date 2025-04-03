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Динамо – в топ-3 рейтинга в мире по степени доверия к доморощенным футболистам
Интересный рейтинг от CIES
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
Международный центр спортивных исследований (CIES) составил интересный рейтинг, в котором была оценка степени доверия клубов из 55 лиг мира футболистам своих национальных ассоциаций, а также воспитанникам собственных академий.
В топ-3, на третьем месте рейтинга, оказалось киевское "
Первый в рейтинге - колумбийский "Энвигадо", который на 100% состоит из игроков, подпадающих под этот критерий.
На втором месте располагается "Атлетик" из Бильбао, который имеет показатель привязки к игрокам своей национальности в 99,5%.
Отметим, что в заявке первой команды "Динамо" на текущий сезон УПЛ есть только один легионер – панамский форвард Эдуардо Герреро, который, впрочем, пока что не является игроком стартового состава.
???? teams for territorial anchorage as per index from % of nationals & club-trained nationals, 5⃣5⃣ leagues ????— CIES Football Obs (@CIES_Football) April 2, 2025
???? @EnvigadoFC ????????
???? @AthleticClub ????????
???? @DynamoKyiv ????????
Full @CIES_Football ⚽️ analysis ???? https://t.co/DbsFXcmmaN#ClubLibertad ???????? #Chivas ???????? #Millonarios ???????? #Belgrano… pic.twitter.com/bbJII5X66L
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