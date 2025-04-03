Динамо – в топ-3 рейтинга в мире по степени доверия к доморощенным футболистам

Международный центр спортивных исследований (CIES) составил интересный рейтинг, в котором была оценка степени доверия клубов из 55 лиг мира футболистам своих национальных ассоциаций, а также воспитанникам собственных академий.

В топ-3, на третьем месте рейтинга, оказалось киевское " Динамо ", у которого индекс доверия составляет 97,4%.

Первый в рейтинге - колумбийский "Энвигадо", который на 100% состоит из игроков, подпадающих под этот критерий.

На втором месте располагается "Атлетик" из Бильбао, который имеет показатель привязки к игрокам своей национальности в 99,5%.

Отметим, что в заявке первой команды "Динамо" на текущий сезон УПЛ есть только один легионер – панамский форвард Эдуардо Герреро, который, впрочем, пока что не является игроком стартового состава.