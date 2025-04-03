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Динамо – в топ-3 рейтинга в мире по степени доверия к доморощенным футболистам

Премьер-лига

Интересный рейтинг от CIES

Динамо – в топ-3 рейтинга в мире по степени доверия к доморощенным футболистам

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Международный центр спортивных исследований (CIES) составил интересный рейтинг, в котором была оценка степени доверия клубов из 55 лиг мира футболистам своих национальных ассоциаций, а также воспитанникам собственных академий.

В топ-3, на третьем месте рейтинга, оказалось киевское "Динамо", у которого индекс доверия составляет 97,4%.

Первый в рейтинге - колумбийский "Энвигадо", который на 100% состоит из игроков, подпадающих под этот критерий.

На втором месте располагается "Атлетик" из Бильбао, который имеет показатель привязки к игрокам своей национальности в 99,5%.

Отметим, что в заявке первой команды "Динамо" на текущий сезон УПЛ есть только один легионер – панамский форвард Эдуардо Герреро, который, впрочем, пока что не является игроком стартового состава.

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