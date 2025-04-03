Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Руха мог возглавить команду из Экстраклясы - Источник
Наставник львовян вел переговоры с польским клубом
Фото: ФК Рух
Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев мог возглавить "Заглембе", выступающий в Экстраклясе.
Как сообщает польский журналист Петр Слонка, 50-летний наставник "желто-черных" был очень близок к тому, чтобы возглавить польскую команду. Тренер львовской команды даже провел переговоры с польским клубом после увольнения предыдущего наставника "медных".
????????➡️????????Witalij Ponomarow był blisko objęcia Zagłębia Lubin.— BuckarooBanzai (@Buckarobanza) April 3, 2025
Ukraiński trener rozmawiał z „Miedziowymi” po zwolnieniu Marcina Włodarskiego, jednak wciąż prowadzi Ruch Lwów i nie mógł rozerwać obowiązującego kontraktu.
Zainteresował Zagłębie, bo jest uważany za specjalistę w pracy… pic.twitter.com/t5zah9eDiH
Также известно, что "Заглембе" заинтересовался украинским специалистом из-за его опыта и умения работать с молодежью, впрочем Пономарев не смог разорвать свой действующий контракт с "Рухом".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Добавим, что "Заглембе" на данный момент находится на предпоследнем месте в чемпионате Польши, набрав лишь 23 очка после 26-ти сыгранных туров.
Популярное сейчас
- Определились пары 1/2 финала Кубка Украины. С кем сыграют Шахтер и Динамо?
- Жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины. Смотреть онлайн LIVE, прямая видеотрансляция
- Эль Класико в финале, 2-часовой триллер Александрия-Шахтер и шедевр Зубкова. Главные новости за 2 апреля
- Неожиданные погромы от Колоса и Карпат. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Борьба за наследство и опеку: звездный футболист рискует потерять дом и права на детей
- Бывшая звезда сборной Франции пожертвовал 20-летним браком ради бразильской красавицы