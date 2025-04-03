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Тренер Руха мог возглавить команду из Экстраклясы - Источник

Премьер-лига

Наставник львовян вел переговоры с польским клубом

Тренер Руха мог возглавить команду из Экстраклясы - Источник

Фото: ФК Рух

Новина українською

Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев мог возглавить "Заглембе", выступающий в Экстраклясе.

Как сообщает польский журналист Петр Слонка, 50-летний наставник "желто-черных" был очень близок к тому, чтобы возглавить польскую команду. Тренер львовской команды даже провел переговоры с польским клубом после увольнения предыдущего наставника "медных".

Также известно, что "Заглембе" заинтересовался украинским специалистом из-за его опыта и умения работать с молодежью, впрочем Пономарев не смог разорвать свой действующий контракт с "Рухом".

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Добавим, что "Заглембе" на данный момент находится на предпоследнем месте в чемпионате Польши, набрав лишь 23 очка после 26-ти сыгранных туров.

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Источник:
Твіттер Пйотра Слонки
Опубликовал: Андрей Журба
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