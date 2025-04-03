Шаблий: По Судакову у нас были официальные предложения от клубов Серии А

Известный футбольный агент Вадим Шаблий поделился мыслями о будущем полузащитника " Шахтера " и сборной Украины Георгия Судакова.

- Прошлым летом интерес к Судакову проявили "Наполи" и "Ювентус". Ожидаете ли вы на текущем рынке возобновления попыток со стороны команд Серии А или фокус полностью сместился на Премьер-лигу?

- Георгий был бы рад попробовать себя в Серии А. У нас были официальные предложения от команд из Серии А, но для успешного осуществления трансфера все заинтересованные стороны должны быть удовлетворены условиями и дать свое одобрение.

- Как сейчас Судаков рассматривает свой потенциальный переезд в Англию? Если он перейдет в АПЛ ожидаете ли вы, что он сразу же окажет влияние или ему понадобится время, для адаптации?

- В настоящее время трансферное окно для клубов, которые были заинтересованы в его переходе, а это команды из пяти лучших лиг, закрыто. При этом у Георгия остается контракт с "Шахтером", и, конечно, он нацелен на то, чтобы быть максимально полезным своему нынешнему клубу. Он трудолюбивый и умный футболист, поэтому нет сомнений, что вскоре мы увидим его в цветах одной из лучших команд Европы.

Что касается второй части вашего вопроса, то важно отметить, что адаптация — это абсолютно нормальный процесс для футболиста, когда он переходит не просто в другой клуб, но и в другой чемпионат. В жизни все меняется. И, конечно, нужно какое-то время, чтобы произошла синергия с новой командой и требованиями нового тренера.

Естественно, многое зависит от климата в команде и поддержки, которую главный тренер оказывает новичку. Некоторые игроки адаптируются очень быстро, а другим нужно больше времени. Все очень индивидуально. Однако мы, как агенты, всегда готовы поддержать и помочь футболисту освоиться на новом месте, чтобы все его мысли были только о футболе и новой команде.