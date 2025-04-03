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Карпаты не пропускают дома в УПЛ на протяжении восьми матчей подряд

Премьер-лига

Ворота львовян на замке уже более 720 минут

Карпаты не пропускают дома в УПЛ на протяжении восьми матчей подряд

Карпати

Новина українською

Львовские "Карпаты" не пропускают в домашних матчах в УПЛ на протяжении восьми матчей подряд.

Последний раз «львам» забивали на стадионе "Украина" еще в конце сентября прошлого года в поединке восьмого тура Украинской Премьер-Лиги футболисты "Полесья". Та игра закончилась поражением "Карпат" со счетом 3:1.

В общей сложности "сухая" серия "зелено-белых" продолжается уже 740 минут в родных стенах в чемпионате Украины. За этот период они сыграли с "Черноморцем" (4:0), "Шахтером" (0:0), "ЛНЗ" (1:0), "Вересом" (5:0), "Колосом" (1:0), "Левым Берегом" (3:0), "Оболонью" (1:0) и "Ингульцом" (0:0).

По четыре "сухих" матча в своем активе за время этой серии имеют 21-летний Яков Кинарейкин и 22-летний Александр Кемкин.

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Напомним, что "Карпаты" занимают шестое место в турнирной таблице УПЛ с 32 очками после 22 сыгранных матчей.

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Карпаты (Львов) Александр Кемкин Яков Кинарейкин
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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Будєм разбіратся (Київ)
03.04.2025 в 18:57
Стадіон Україна фартовий не лише для збірної )
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Комментарии 1
Будєм разбіратся (Київ)
03.04.2025 в 18:57
Стадіон Україна фартовий не лише для збірної )
Ответить
0
0

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