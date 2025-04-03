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Карпаты не пропускают дома в УПЛ на протяжении восьми матчей подряд
Ворота львовян на замке уже более 720 минут
Карпати
Львовские "Карпаты" не пропускают в домашних матчах в УПЛ на протяжении восьми матчей подряд.
Последний раз «львам» забивали на стадионе "Украина" еще в конце сентября прошлого года в поединке восьмого тура Украинской Премьер-Лиги футболисты "Полесья". Та игра закончилась поражением "Карпат" со счетом 3:1.
В общей сложности "сухая" серия "зелено-белых" продолжается уже 740 минут в родных стенах в чемпионате Украины. За этот период они сыграли с "Черноморцем" (4:0), "Шахтером" (0:0), "ЛНЗ" (1:0), "Вересом" (5:0), "Колосом" (1:0), "Левым Берегом" (3:0), "Оболонью" (1:0) и "Ингульцом" (0:0).
По четыре "сухих" матча в своем активе за время этой серии имеют 21-летний Яков Кинарейкин и 22-летний Александр Кемкин.
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Напомним, что "Карпаты" занимают шестое место в турнирной таблице УПЛ с 32 очками после 22 сыгранных матчей.
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