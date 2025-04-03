У Ротаня нет предложений от украинских клубов, но есть из Саудовской Аравии

" Александрия " пока не предлагала главному тренеру команды Руслану Ротаню новый контракт, сообщает журналист и комментатор Виктор Вацко. При этом, текущее соглашение тренера с клубом рассчитано до конца сезона.

Также, по данным источника, на данный момент у 43-летнего тренера нет предложений и от других украинских клубов.

А вот кто интересуется специалистом – это неназванный клуб из Саудовской Аравии.

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"Мой WhatsApp утверждает, что от украинских клубов у Руслана ни одного конкретного предложения нет. Даже та же "Александрия" никаких переговоров не инициировала. Как минимум, сейчас. Однако, с другой стороны, мой WhatsApp расстраивает меня, ведь утверждает, что у Ротаня есть предложение из Саудовской Аравии. Я не знаю клуб, цифры, хочет ли он ехать в ту Саудовскую Аравию, или не хочет. Где он видит себя в будущем. Я просто констатирую факт", – сказал Вацко.

Напомним, что "Александрия" Ротаня на данный момент идет на 3-м месте в турнирной таблице УПЛ, опережая "Шахтер" на 6 баллов, но отставая от "Динамо" на 4 пункта.