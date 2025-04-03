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У Ротаня нет предложений от украинских клубов, но есть из Саудовской Аравии
Также новый контракт тренеру пока не предлагала и Александрия
Фото: УАФ
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Также, по данным источника, на данный момент у 43-летнего тренера нет предложений и от других украинских клубов.
А вот кто интересуется специалистом – это неназванный клуб из Саудовской Аравии.
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"Мой WhatsApp утверждает, что от украинских клубов у Руслана ни одного конкретного предложения нет. Даже та же "Александрия" никаких переговоров не инициировала. Как минимум, сейчас.
Однако, с другой стороны, мой WhatsApp расстраивает меня, ведь утверждает, что у Ротаня есть предложение из Саудовской Аравии.
Я не знаю клуб, цифры, хочет ли он ехать в ту Саудовскую Аравию, или не хочет. Где он видит себя в будущем. Я просто констатирую факт", – сказал Вацко.
Напомним, что "Александрия" Ротаня на данный момент идет на 3-м месте в турнирной таблице УПЛ, опережая "Шахтер" на 6 баллов, но отставая от "Динамо" на 4 пункта.
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