Дело о процентах за Пихаленка. Шахтер будет подавать апелляцию на решение суда

Как сообщалось ранее, хозяйственный суд Днепропетровской области принял решение отказать "Шахтеру" в открытии производства о банкротстве "Днепра-1".

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При этом, как сообщили в донецком клубе, "горняки" будут подавать апелляцию на это решение.

Напомним, "горняки" обратились в суд с заявлением "о возбуждении производства по делу о банкротстве ООО "Спортивный клуб "Днепр-1", так как не получил проценты от продажи полузащитника Александра Пихаленка в "Динамо" в июне 2024 года.

В свою очередь, днепряне возразили, что получили от "Динамо" компенсацию за переход футболиста, поэтому судья принял во внимание как то, что, согласно позиции "Днепра-1", у них нет денег за Пихальонка.