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"Я даже не мог спать", - Кевин рассказал, как привыкал к условиям жизни в Украине

Премьер-лига

Бразилец рассказал о своей адаптации в Украине

"Я даже не мог спать", - Кевин рассказал, как привыкал к условиям жизни в Украине

Шахтар

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22-летний бразильский вингер "Шахтера" Кевин рассказал о том, как он привыкал к к реалиям военного времени в Украине.

"Я думал о многом и даже не мог спать. Я действительно боялся. Украинцы к этому привыкли, мы, же, иностранцы, были в шоке.

Каждый раз, когда звучит сирена, игру приходится останавливать, и мы идем в бункер. Помню однажды я был голоден, долгое время ничего не ел, поэтому прямо во время матча, в раздевалке, я ел пасту с курицей и пил воду", – сказал Кевин.

Напомним, Кевин выступает за "Шахтер" с января 2024 года. С того момента он провел за "горняков" 42 матча, в которых забил 8 голов и отдал 7 ассистов.

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Источник:
Globo
Опубликовал: Михаил Черныш
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