"Я даже не мог спать", - Кевин рассказал, как привыкал к условиям жизни в Украине

22-летний бразильский вингер " Шахтера " Кевин рассказал о том, как он привыкал к к реалиям военного времени в Украине.

"Я думал о многом и даже не мог спать. Я действительно боялся. Украинцы к этому привыкли, мы, же, иностранцы, были в шоке. Каждый раз, когда звучит сирена, игру приходится останавливать, и мы идем в бункер. Помню однажды я был голоден, долгое время ничего не ел, поэтому прямо во время матча, в раздевалке, я ел пасту с курицей и пил воду", – сказал Кевин.

Напомним, Кевин выступает за "Шахтер" с января 2024 года. С того момента он провел за "горняков" 42 матча, в которых забил 8 голов и отдал 7 ассистов.