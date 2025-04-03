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Клуб-сенсация Первой лиги может перехватить тренера из УПЛ

Премьер-лига
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Сергей Шищенко - под угрозой увольнения

Клуб-сенсация Первой лиги может перехватить тренера из УПЛ

Фото: Оболонь

Новина українською

В СМИ продолжает распространяться информация о возможном скором увольнении главного тренера "Оболони" Сергея Шищенко.

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Телеграм-канал "Inside UPL" также пишет о том, что два ближайших матча команды станут решающими. "Пивовары" должны взять максимум очков в ближайших матчах УПЛ против "Ингульца" и "Черноморца". В случае, если задача не будет выполнена, тренер может потерять свое место.

Впрочем, также источник сообщает, что в услугах специалиста заинтересована "Буковина", с которой Шищенко уже ранее работал.

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Напомним, что "Оболонь" идет на 14-м месте в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 18 очков.

"Буковина" весной будет играть в группе Чемпионская в Первой лиге, также команда сенсационно вышла в 1/2 финала Кубка Украины, где встретится с киевским "Динамо".

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Сергей Шищенко Буковина (Черновцы) Оболонь (Киев)
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Опубликовал: Михаил Черныш
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