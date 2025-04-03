Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Клуб-сенсация Первой лиги может перехватить тренера из УПЛ
Сергей Шищенко - под угрозой увольнения
Фото: Оболонь
В СМИ продолжает распространяться информация о возможном скором увольнении главного тренера "Оболони" Сергея Шищенко.
Телеграм-канал "Inside UPL" также пишет о том, что два ближайших матча команды станут решающими. "Пивовары" должны взять максимум очков в ближайших матчах УПЛ против "Ингульца" и "Черноморца". В случае, если задача не будет выполнена, тренер может потерять свое место.
Впрочем, также источник сообщает, что в услугах специалиста заинтересована "Буковина", с которой Шищенко уже ранее работал.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что "Оболонь" идет на 14-м месте в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 18 очков.
"Буковина" весной будет играть в группе Чемпионская в Первой лиге, также команда сенсационно вышла в 1/2 финала Кубка Украины, где встретится с киевским "Динамо".
Популярное сейчас
- Буковина может не сыграть дома кубковый матч против Динамо
- Самая красивая биатлонистка планеты отмечает 35-й день рождения
- Шевченко проиграл выборы в исполком УЕФА
- От восходящей звезды до кризиса карьеры. История потерянного таланта украинского футбола
- Бекхэму — 50: грандиозная вечеринка в Майами в кругу семьи и звезд мирового спорта
- Романтика вне поля: спортивный директор Боруссии встречается с девушкой, младше его на 14 лет