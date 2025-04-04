Хавбек Черноморца в Сербии перенес операцию

Хавбек одесского " Черноморца " Артем Присяжнюк летом прошлого года получил тяжелую травму крестообразной связки, после которой была операция и длительное восстановление.

В марте, когда 19-летний футболист уже был близок к возвращению в строй, с ним случилась очередная неприятность на тренировке - рецидив старой травмы. Понадобилась повторная операция, которая была сделана за пределами Украины.

О своих нынешних делах рассказал сам футболист.

– Сейчас я за границей, в Сербии, в одной из клиник Белграда мне уже была сделана операция на поврежденном колене. После хирургического вмешательства был отведен месяц на реабилитацию, поэтому большую часть апреля проведу в этой стране. Сейчас передвигаюсь с помощью костылей, поэтому чтобы в таком состоянии я не летал самолетом, и восстанавливаюсь в сербской столице. Нужно твердо встать на ноги, а дальше посмотрим.

– Как прошла операция? Надеюсь, удачно?

– Да. Все было супер. Делал операцию в Белграде у известного хирурга, у которого уже оперировались пациенты из Украины. Сейчас живу за городом в реабилитационном центре FTS Training для футболистов, который был создан знакомыми людьми, работавшими в сборной Бельгии физиотренером и реабилитологом. В этом центре занимаются игроки, которые тоже восстанавливаются после травм.

– За выступлениями своего нынешнего клуба следите?

– Конечно. Надеюсь, что ребята все же смогут переломить ход неудач и прервать безвыигрышную серию. Я верю в то, что у "Черноморца" будет все хорошо и команда останется в Премьер-лиге.