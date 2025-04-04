Фридман: Иск Шахтера? Такие вопросы должны решаться в футбольных инстанциях, а не гражданских судах

Бывший коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман поделился мнением об отказе "Шахтеру" в открытии производства о банкротстве днепрян.

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"Такие вопросы должны решаться в футбольных инстанциях, а не гражданских судах.

Собственно знакомые руководители клубов тоже были удивлены, что "Шахтер" обратился именно в гражданский суд. Так бы все делали, если бы так можно было раньше", – сказал Фридман.