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Фридман: Иск Шахтера? Такие вопросы должны решаться в футбольных инстанциях, а не гражданских судах
Шахтер требует признать Днепр-1 банкротом
фото из свободных источников
Бывший коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман поделился мнением об отказе "Шахтеру" в открытии производства о банкротстве днепрян.
"Такие вопросы должны решаться в футбольных инстанциях, а не гражданских судах.
Собственно знакомые руководители клубов тоже были удивлены, что "Шахтер" обратился именно в гражданский суд. Так бы все делали, если бы так можно было раньше", – сказал Фридман.
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Источник:Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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