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Ингулец - Оболонь. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Ингулец - Оболонь: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 04.04.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
fc.obolon.ua
23-й тур чемпионата Украины начнется в пятницу матчем аутсайдеров — "Ингулец" встретится с "Оболонью". Номинальными хозяевами будут петровцы, хотя игра пройдет в Киеве на стадионе "Оболонь Арена".
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Команда Василия Кобина имеет 16 очков и занимает 15-е место. "Пивовары" с 18 пунктами идут на 14-й позиции. Поединок первого тура завершился победой киевского клуба со счетом 2:1.
Матч начнется в 15:30. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, кабельных сетях (MEGOGO, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
- Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>
УПЛ, 23-й тур. 04.04.2025
Киев, "Оболонь Арена"
"Ингулец" 15:30 "Оболонь"
Видеотрансляция - УПЛ ТВ
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