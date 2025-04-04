Ротань мог летом возглавить Полесье. Известна причина срыва сделки

Наставник "Александрии" Руслан Ротань мог возглавить "Полесье" перед началом текущего сезона украинской Премьер-лиги. Об этом информирует журналист Виктор Вацко.

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По информации источника, житомирский клуб хотел переманить к себе Ротаня летом 2024 года, но переговоры между сторонами сорвались из-за того, что специалист уехал со сборной Украины (U-23) на Олимпийские игры, а "волкам" срочно был нужен новый главный тренер перед стартом еврокубков и подготовкой к чемпионату.

После 22-х туров УПЛ "Александрия" занимает второе место в турнирной таблице УПЛ, "Полесье" - четвертое.



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